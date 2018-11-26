قتلى وجرحى بقصف للتحالف الأمريكي على ريف دير الزور

أفادت وكالة "سانا" نقلا عن مصادر أهلية، أن "شهداء وجرحى أغلبهم من النساء والأطفال في مجزرة جديدة يرتكبها طيران التحالف في قرية أبو الحسن التابعة لمدينة هجين بريف دير الزور".

وأضافت المصادر أنه "ما زالت جثامين البعض تحت الأنقاض".

يتبع…