السعودية تعلن عن إجراء جديد ينفذه التحالف بشأن أزمة اليمن

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قالت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، إن التحالف العربي، بدأ في التحرك رسميا لحل الأزمة الإنسانية في اليمن.
وأشارت القناة السعودية إلى أن التحالف منح 16 تصريحا لسفن متجهة إلى الموانئ اليمنية، جميعها محملة بمواد أساسية وطبية ومشتقات نفطية.
كما أشارت إلى أنه عبر من منفذ الوديعة الحدودي البري السعودي — اليمني، 3 شاحنات إغاثية، تحمل 43 طنا و881 كغ من المواد الطبية، المتجهة إلى محافظة حضرموت اليمنية.
© AP Photo / Nasser Nasser
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس عبدربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/ مارس 2015، ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين" الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
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