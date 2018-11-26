الأسد يجري تعديلا وزاريا يشمل الداخلية وحقائب هامة

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القاهرة — سبوتنيك. وقالت الرئاسة السورية في بيان، إن "الرئيس الأسد أصدر مرسوماً يقضي بتعديل الحكومة".
© AP Photo / Hassan Ammar
وشملت بقية التعديلات تعيين حسين عرنوس وزيراً للموارد المائية، وعاطف نداف وزيراُ للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، ومحمد رامي رضوان مرتيني وزيراً للسياحة، وعماد موفق العزب وزيراُ للتربية، وبسام بشير إبراهيم وزيراُ للتعليم العالي، وسهيل محمد عبد اللطيف وزيراُ للأشغال العامة والإسكان، وإياد محمد الخطيب وزيراُ للاتصالات والتقانة، ومحمد معن زين العابدين جذبة وزيراً للصناعة".
وكان أعضاء في مجلس الشعب السوري شنوا منذ أيام هجوما حادا على بعض الوزراء في الحكومة السورية وانتقدوا تأخرهم الكبير في عدم تنفيذ الوعود وإعطاء التصاريح المستقبلية دائما والمترافقة مع كلمات (سوف، وإنشا الله، وغيرها).
وكان الرئيس السوري أطلق في وقت سابق مشروعا للإصلاح الإداري يتضمن ضرورة تعديل وتطوير الأنظمة وآليات العمل في المؤسسات الحكومية من أجل الوصول إلى تنمية حقيقية تلامس معيشة المواطن.
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