عباس يصل روما مطلع ديسمبر القادم

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365

يزور الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، العاصمة الإيطالية، روما، مطلع الشهر القادم.

وقالت مي كيلة، سفيرة فلسطين في روما، في اتصال هاتفي مع وكالة الخليج 365، إن "عباس" يصل روما في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول القادم.

وأوضحت أن على جدول أعمال الرئيس الفلسطيني لقاء عدد من المسؤولين الإيطاليين.

ولفتت إلى أن الزيارة التي تستغرق يومين، تهدف لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة مع المسؤولين الإيطاليين.

