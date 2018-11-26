"فتح" تغادر القاهرة لمشاورة رام الله عن المصالحة الأخيرة

غزة / نور أبو عيشة / الخليج 365

قال المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، عاطف أبو سيف، إن وفد حركته الذي وصل العاصمة المصرية، القاهرة، مساء الأحد، غادرها اليوم، متوجها إلى مدينة رام الله للتشاور مع القيادة الفلسطينية حول ما تمت مناقشته مع المسؤولين المصريين بشأن ملف المصالحة.

وأضاف أبو سيف، في حديثه لوكالة الخليج 365:" استمع الوفد للمصرين، ولمجمل حواراتهم مع (حركة) حماس والنقاشات التي دارت، ويعود الوفد لرام الله للتشاور مع القيادة الفلسطينية بشأن ذلك".

ولم يكشف أبو سيف فحوى المناقشات التي تمت مع المسؤولين المصريين، لكنه قال إن حكومة الوفاق الوطني (برئاسة رامي الحمد الله)، "يجب أن تقود الحياة في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية".

ومساء الأحد، وصل وفد من حركة "فتح" إلى القاهرة، لبحث ملف المصالحة الفلسطينية مع المسؤولين المصريين.

ويضم الوفد، أعضاء اللجنة المركزية، عزام الأحمد، وحسين الشيخ، وماجد فرج.

وكان وفد من حركة حماس قد أجرى الأسبوع الماضي، مباحثات مماثلة مع المسؤولين المصريين، انتهت الخميس الماضي.

وقال عصام الدعاليس، القيادي في حركة حماس، في تصريح صحفي مقتضب، إن حركته عرضت "رؤيتها المنسجمة مع الكل الوطني والقائمة على الشراكة وتنفيذ ما تم التوافق عليه في اتفاق 2011".

ووقعت حركتا "فتح"، و"حماس" اتفاقا للمصالحة في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، لكنه لم يطبق بشكل كامل؛ بسبب نشوب خلافات كبيرة حول عدة قضايا، منها: "تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس أثناء فترة حكمها للقطاع".