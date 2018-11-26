أردوغان يعقد اجتماعا مغلقا مع أمير قطر في إسطنبول

إسطنبول / جيدم آل يناق / الخليج 365 عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اجتماعا مغلقا، الإثنين، مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مدينة إسطنبول. وبدأ الاجتماع الساعة 15.15 بالتوقيت المحلي (12.15 تغ) في قصر السلطان وحيد الدين، بإسطنبول. وشارك في الاجتماع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

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