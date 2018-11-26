ولي_العهد يستعرض مع #رئيس_الوزراء_البحريني تطورات الأوضاع بالمنطقة

الخليج - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقر إقامته بمملكة البحرين، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، بحضور وفدي البلدين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومجمل التطورات في المنطقة .