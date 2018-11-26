البحرين: #السعوية ستبقى أساس ازدهار دول المنطقة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعرب مجلس الشورى بمملكة البحرين عن بالغ فخره واعتزازه وعظيم تقديره لنتائج المباحثات الأخوية التي أجراها الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال زيارته إلى البحرين، مرحبًا بقدوم ضيف البلاد الكبير.

وأكد المجلس، في بيان، أن الروابط الأخوية التاريخية والراسخة التي تربط مملكة البحرين بالشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، أثمرت عن تطور وتقدم شهدتهما المملكتان الشقيقتان، مما يجسد عمق ومتانة العلاقات الطيبة، وحرص قيادتي المملكتين على استمرار التعاون والتنسيق في كل ما من شأنه نهضة وتقدم البلدين وشعبيهما.

وشدد على أن المملكة العربية السعودية تمثل الركيزة الأساسية للاستقرار والأمن في المنطقة، وهي تأخذ دور الريادة في نشر السلام، وتحقيق الازدهار لجميع دول المنطقة، من خلال دعمها ومساندتها لمختلف المشاريع التنموية والتطويرية.

وأشاد المجلس بالمبادرات المتنوعة التي تطلقها المملكة العربية السعودية، لمواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها دول المنطقة والعالم، وهو ما يعزز دورها ومكانتها العالية.

وجدد مجلس الشورى بمملكة البحرين رفضه الشديد لكل محاولات الإساءة للمملكة العربية السعودية، أو النيل من كرامتها وعزتها، مؤكدًا أن المحاولات البائسة التي يُراد منها النيل من المملكة، لن تقف أمام مضيها وعزمها في تنفيذ إستراتيجياتها التنموية، وخططها الطموحة لمواصلة مسيرة البناء والتقدم في جميع المجالات، في ظل قيادتها الحكيمة وشعبها الكريم.