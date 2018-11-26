التحالف: إصدار 16 تصريحًا لسفن متوجهة لموانئ #اليمن

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صحيفة الخليج الالكترونية
قالت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، إنها أصدرت 12 تصريحًا جويًّا و56 تصريحًا؛ حماية للقوافل البرية.
وأشارت إلى أنها أصدرت كذلك 16 تصريحًا لسفن متوجهة لموانئ اليمن، تحمل مواد أساسية وطبية ونفطية.
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