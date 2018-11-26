مصر ترحب بـ #ولي_العهد: يصل اليوم لوطنه الثاني

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيصل اليوم إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقال المتحدث في بيان له إن “الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية سيصل اليوم للقاهرة في زيارة لوطنه الثاني مصر تستغرق يومين، حيث من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات”.

وأكد أنه سيتم التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.