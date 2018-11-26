إغلاق مؤشر #السوق_السعودي مرتفعًا عند مستوى 7528.90 نقطة

الخليج - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 16.33 نقطة ليقفل عند مستوى 7528.90 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 96 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 109 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 81 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صادرات, والمصافي, وتهامه, وسافكو, ومسك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أنعام القابضة, والخضري, والباحة, ومجموعة السريع, والجزيرة ريت فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 4.83% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وصادرات، وكيان السعودية, ودار الأركان, وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات صادرات, وسابك, والإنماء, والراجحي، والمصافي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 12.03 نقطة ليقفل عند مستوى 2394.83 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 900 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 56 ألف سهم تقاسمتها 156 صفقة.