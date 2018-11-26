تيريزا ماي: اتفاق "بريكست" أفضل خيار ممكن

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأحد أن اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "هو الوحيد الممكن"، وذلك إثر قمة أوروبية في بروكسل صادقت على الاتفاق.

وقالت ماي: "إذا كان الناس يعتقدون أنه يمكن إجراء مزيد من المفاوضات، فالأمر ليس على هذا النحو، إنه الاتفاق المطروح، إنه أفضل خيار ممكن، إنه الوحيد الممكن".

وأضافت ماي، خلال مؤتمر صحفي بعد قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أنها ستسعى الآن لإقناع أعضاء البرلمان بدعم الاتفاق بنشر تحليلات والحديث إلى المواطنين، مؤكدة أن رفض هذا الاتفاق يعني أن بريطانيا ستواجه مزيد من الغموض.

وصوّت قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأحد، على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد "بريكست".

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن زعماء الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة أقروا، اليوم الأحد، اتفاق خروج بريطانيا.



وأضاف بعد أقل من ساعة من بدء قمة زعماء التكتل: "أقر الاتحاد الأوروبي اتفاقية الانسحاب والإعلان السياسي بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في المستقبل".