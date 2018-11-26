مقتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي بعد محاولته دهس جنود في الضفة الغربية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة ارشيفية

أعلنت خدمة الإسعاف في جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني الاثنين ان فلسطينيا قتل برصاص الجيش الاسرائيلي قرب بلدة بيت أمر في الضفة الغربية، فيما قال الجيش أنه أطلق النار عليه بعد محاولته دهس جنود أصيب ثلاثة منهم.

وقالت خدمة الاسعاف التي أصدرت بيانا بالحادثة في تصريح لفرانس برس "عندما حاولنا إسعاف الفلسطيني كان قد استشهد جراء إصابته بالرصاص في الرقبة والصدر". واضاف "عندما حاولنا نقل جثمان الشهيد، قام الجيش باختطافه من داخل سيارة الإسعاف ونقله من مكان الحادث بسيارة عسكرية". وقال مستشفى اسرائيلي ان إصابة الجنود الثلاثة طفيفة.