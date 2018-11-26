فيديو| زلزال مدمر يضرب إيران.. ولهذا تتخوف العراق والكويت

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في واحدة من أعنف الزلازل التي ضربت إيران مؤخرا، قُتل شخصان وأصيب أكثر من 500 شخص في إيران والعراق، إثر زلزال ضرب شمال غربي إيران.

والزلزال، الذي بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر، امتد تأثيره إلى مناطق في الكويت والعراق.

وأعلن التلفزيون الإيراني ارتفاع عدد مصابي الزلزال الذي ضرب محافظة كرمنشاه إلى 413، بينهم 15 في حالة حرجة، وفق ما أعلنه التلفزيون الإيراني الرسمي.

وقال مسؤول الشؤون الإنسانية في محافظة السليمانية، شمالي العراق، بستون جاليي، إن شخصين لقيا مصرعهما في منطقة "كريمان" جراء الزلزال.

وأشار جاليي، بحسب وكالة "الأناضول"، إلى إصابة 50 شخصاً في الزلزال بالمنطقة القريبة من حدود إيران.

وفي وقت سابق، أفاد مدير إدارة الطوارئ الإيرانية، بيرحسين كوليوند، في بيان، بارتفاع عدد مصابي الزلزال الذي وقع مساء الأحد، إلى 399. وأشار إلى إصابة 50 شخصاً آخرين في المنطقة القريبة من حدود إيران.

المسح الأمريكي

وقالت هيئة المسح الأمريكية إن مركز الزلزال يقع على بُعد 20 كم جنوب غربي بلدة سربل ذهاب بمحافظة كرمنشاه الإيرانية، وبلغت قوته 6.3 على مقياس ريختر، وبعمق 10 كم.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، عن مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران، أن سكان محافظات أذربيجان الشرقية وأذربيجان الغربية وخوزستان وهمدان، الواقعة غربي إيران، شعروا بالزلزال. وهرع سكان تلك المحافظات إلى الشوارع والمتنزهات؛ خوفاً من هزات ارتدادية محتملة.

وفي العراق، قال علي عبد الخالق، مدير قسم الأرصاد بهيئة الأنواء الجوية ورصد الزلازل في العراق (مؤسسة حكومية)، إن الهزة شعر بها سكان بغداد وعدد من محافظات البلاد.

وأضاف أن الهزة ضربت المنطقة الحدودية بين العراق وإيران، على مسافة 160 كم شمال شرقي بغداد.

وأوضح المسؤول العراقي أن "أغلب محافظات البلاد الشمالية والجنوبية والغربية شعرت بالهزة".

وفي الكويت، أعلنت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل، أن سكان البلاد شعروا بالهزة التي ضربت الحدود الإيرانية-العراقية.

المناطق الحدودية

وضرب زلزال بقوة 7.2 على مقياس ريختر، في 12 نوفمبر 2017، المنطقة الحدودية بين العراق وإيران، وشعر به سكان مناطق في تركيا والكويت والسعودية، وخلّف مئات القتلى وآلاف الإصابات.

وفي الأشهر اللاحقة، تعرضت المناطق الحدودية مع إيران لعشرات الهزات الارتدادية، تراوحت قوتها بين 2.5 و5.5 درجات على مقياس ريختر، وأسفرت تلك الزلازل والهزات الارتدادية عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في إيران والعراق.

وفي الأشهر اللاحقة، تعرضت المناطق الحدودية مع إيران لعشرات الهزات الارتدادية، تراوحت قوتها بين 2.5 و5.5 درجات على مقياس ريختر، وأسفرت تلك الزلازل والهزات الارتدادية عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في إيران والعراق.

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