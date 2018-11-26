فيديو| ردًا على «الكيماوي المجهول».. روسيا تنتقم من حلب

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بعد ساعات من الحديث عن قصف مدينة حلب بالغازات الكيماوية السامة، وتبادل الاتهامات بين المعارضة ونظام الأسد، تدخلت روسيا بقصف عنيف على المدينة التي تعد ثاني أكبر مدينة في سوريا.

واستهدفت روسيا للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين المنطقة المنزوعة السلاح التي قالت إنها كانت مصدر القصف على حلب، تلك المنطقة هي نتاج اتفاق سوتشي الروسي التركي، وتشمل أجزاء من محافظة إدلب مع محافظات أخرى مجاورة، بينها ريف حلب الغربي، ويقع الجزء الأكبر منها تحت سيطرة هيئة تحرير الشام.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن قائد شرطة حلب عصام الشلي قوله إن "المجموعات الإرهابية" استهدفت مساء السبت "بقذائف صاروخية متفجرة تحتوي غازات سامة" أحياء في غرب مدينة حلب التي باتت تسيطر القوات الحكومية عليها بشكل كامل منذ نهاية 2016، وهو ما نفته المعارضة.

قصف بالكيماوي

وتمّ نقل المصابين إلى مستشفيي الرازي والجامعة، حيث قالت مصادر طبية لوكالة سانا إنه "تم استقبال 107 مدنيين مصابين بحالات اختناق متنوعة"، كما رجح مدير الصحة في حلب أن تكون المادة المستخدمة هي غاز الكلور.

في حين، أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس وصول "94 حالة اختناق" إلى مستشفيات حلب، مشيراً إلى معالجة معظمها. ولفت نقلاً عن مصادره في حلب إلى "انتشار رائحة لغاز الكلور" في الأحياء المستهدفة.

التدخل الروسي في سوريا

يشار إلى أن روسيا تدخلت في سوريا إلى صالح حليفها بشار الأسد، في الحرب المستمرة منذ 2011، بحجة محاربة الإرهاب، وبعد أن كان نظام الأسد على وشك السقوط، تدخلت روسيا بقواتها في سبتمبر 2015، مما رجح الكفة لصالح النظام السوري وحلفائه على حساب فصائل المعارضة.

يذكر أن سلاح الجو الروسي بدأ بتوجيه ضربات جوية في الأراضي السورية بتاريخ 30 سبتمبر 2015، وهذا بعد أن طلب رأس النظام السوري بشار الأسد دعمًا عسكريًا من موسكو من أجل كبح الثورة السورية ووافق مجلس الاتحاد الروسي على تفويض الرئيس فلاديمير بوتين استخدام القوات المسلحة الروسية خارج البلاد.

وجاءت هذه الضربات بعد تزايد الدعم العسكري المعلن لنظام الأسد من قبل موسكو، والإعلان عن تشكيل مركز معلوماتي في بغداد تشارك فيه روسيا وإيران والعراق وسوريا لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

أولى الضربات الجوية

وكانت أولى الضربات الروسية في 30 سبتمبر على مواقع تابعة لتنظيم الدولة وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، إلا أن رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض خالد خوجة صرح وقتها بأن الغارات قتلت مدنيين في مناطق ليست تابعة للتنظيم، كما شكك قادة غربيون في الغارات.

وكان هؤلاء القادة الغربيون قد طالبوا روسيا بتوضيح مسبق للأهداف التي تنوي ضربها في سوريا، وهو ما لم تهتم به موسكو، لتستكمل ضرباتها طيلة 3 سنوات ونصف، وتخلف آلاف الجرحى والقتلى من المدنيين الأبرياء في سوريا، غالبيتهم في مناطق المعارضة.

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