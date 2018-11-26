المسبار الأمريكي "إنسايت" يستعد لهبوط خطر على المريخ

بعد 7 سنوات من التحضير و7 أشهر من السفر في الفضاء يستعدّ العلماء، الإثنين، لـ7 دقائق من القلق تفصل دخول المسبار الأمريكي "إنسايت" غلاف كوكب المريخ وهبوطه على سطحه، وهي عملية محفوفة بالخطر.

وحين يدخل المسبار الغلاف الجوي للكوكب الأحمر يصبح العلماء عاجزين عن أي تدخّل، بل هم سيشخصون بأبصارهم إلى الشاشات منتظرين انتهاء هذه العملية المبرمجة.

وما إن يستقرّ المسبار، سيرسل إشاراته إلى الأرض، لكن هذه الإشارات ستستغرق 8 دقائق للوصول، وهي مدة إضافية من القلق ستسود مركز التحكّم الأرضي في كاليفورنيا.

وقال توماس زوربوشين المسؤول العلمي في وكالة الفضاء الأمريكية: "لا يمكن ضمان شيء على كوكب المريخ، إنه كوكب صعب".

وسيدخل المسبار الغلاف الجوي عند الساعة 19،47 بتوقيت جرينيتش، ثم يسقط باتجاه السطح، وسيؤدي الاحتكاك مع الغلاف الجوي إلى رفع الحرارة إلى 1500 درجة، لكن الدرع الحراري سيتكفّل بعزل هذه الحرارة عنه.

ولدى الدخول في الغلاف الجوي ستكون سرعته 20 ألف كيلومتر في الساعة، أي أكثر بأربع مرات من سرعة الرصاصة المطلقة من سلاح ناري.

لكن المظلات ستتكفّل كبح السرعة ثم تعمل محركات الدفع العكسي لتصبح السرعة عند الهبوط 8 كيلومترات في الساعة.

ويحمل المسبار جهازا من صنع فرنسي للإنصات إلى ما يجري في باطن الكوكب من اهتزازات بهدف التعمّق في فهم تكوينه.