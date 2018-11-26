السفارة السودانية بالرياض تدين بشدة مسلك الخليجي المسئ للسودانيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أدانت السفارة السودانية بالعاصمة السعودية الرياض، المسلك المسئ لممثل خليجي، ظهر بالزي القومي السوداني، من جلباب وعمامة وشال، وسط حشد من الناس في مهرجان للتسوق، وهو ويضع مؤخرة إصطناعية يهز بها راقصاً في مشهد مستفز ومشين، بحسب ما نقل محرر “كوش نيوز”.

وجاء في بيان السفارة السودانية، الذي صدر صباح الاثنين 26 نوفمبر 2018 ، وتلقت “كوش نيوز” نسخة منه، ” تابعت السفارة باستياء وقلق كبيرين مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي والذي ظهر فيه شخص يرتدي الزي السوداني ويقوم بالرقص بطريقة مشينة في إساءة بالغة للشخصية السودانية والتي عرف عنها بعدها التام عن الخلاعة والإسفاف والابتذال.

والسفارة اذ تعبر عن رفضها واستنكارها التامين لمثل هذه الممارسات والتي تهدف للإساءة للشعب السوداني والقدح في قيمه وأخلاقه تؤكد عزمها علي الوصول لكل الأشخاص والجهات التي شاركت في هذا العمل أو روجت له وقد ابتدرت السفارة سلسلة من الاتصالات وقامت بحزمة من الاجراءات لأجل ذلك.

وتؤكد السفارة ان قيم ومثل وأخلاق أبناء السودان خط أحمر غير مسموح لأي شخص أو جهة كائنا من كان العبث بها .

سفارة جمهورية السودان – الرياض

ابومهند العيسابي

الخرطوم (كوش نيوز)