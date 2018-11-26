رئيس حزب منبر السلام العادل يدعو علي الحاج للتأسّي بشيخه الترابي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شن رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، رئيس حزب منبر السلام العادل الباشمهندس الطيب مصطفى تجميد عضويته في تحالف قوى 2020 .

ودعا القوى والاحزاب السياسية المعترضة على قانون الإنتخابات الى الترفع عن الصغائر والنظر الإستراتيجي لتحقيق التحول الديمقراطي ووجه دعوة خاصة للأمين العام للمؤتمر الشعبي د. علي الحاج للتآسي بشيخه الترابي وأشار الى أنه تجاوز “14” مخالفة في خارطة الطريق، ولم ينسحب وأصر على مشاركة حزبه في الحوار الذي تمخض عن المخرجات التي لاتزال البلاد تعلق الآمال عليها .

لا مقارنة بين ذلك التنازل الكبير من الترابي الذي تجاوز عقبة كبرى كانت كفيلة بإجهاض الحوار، وبين موقف علي الحاج الآن، وهو يقيم الدنيا ويقعدها حول مادة واحدة بين 109 من المواد .

ودعا الطيب مصطفى رئيس حزب الإصلاح الآن د. غازي صلاح الدين بالتقيد بقرار تحالف 2020 الذي يرأسه، وأكد إنه قرر في حضوره الموافقة على قانون الإنتخابات بما في ذلك المادة الخلافية التي تمت الموافقة عليها في مقابل مادتي إنتخاب الوالي وتصويت المغتربين .

صحيفة الصيحة