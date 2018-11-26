وزير الاقتصاد: الدولة اللبنانية ستقف إلى جانب كارلوس غصن

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وقال خوري في حديث لـ"سبوتنيك": "نعرف أن هذه الأمور لها خلفيات سياسية وهناك دول تتدخل للضغط عليه، ولكن واجباتنا كدولة لبنانية الوقوف إلى جانبه وتأمين الدعم لتتجلى الحقيقة ويحصل على محاكمة عادلة من دون ظلم".

وأضاف: "حتى الساعة لا نعلم إذا التهم الموجهة إلى غصن صحيحة أم لا، ولكن هناك من حرك الموضوع لأغراض ليست بريئة".

الجدير بالذكر أن كارلوس غصن يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، وأوقف في اليابان، الاثنين الماضي، للاشتباه بعدم إعلانه كامل دخله كرئيس مجلس إدارة شركة "نيسان"، وبأنه أخفى منه ما يوازي خمسة مليارات ين ياباني بين حزيران/يونيو 2011 وحزيران 2015.