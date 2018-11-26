الداخلية المصرية: نسعى لتحويل خدماتنا إلى النظام الرقمي

وقال مصدر أمني، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، إن وزارة الداخلية شاركت بجناح مهم في المعرض بغرض شرح الخدمات الجماهيرية "الإلكترونية"، وتبيان مدى أهميتها وتقدم الوزارة في هذا المجال.

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وتستعرض وزارة الداخلية خلال المعرض، الجهود في تقنية الخدمات الأمنية، وتقديم هذه الخدمات بالطرق الإلكترونية لتسهيل الحصول على الخدمات الأمنية، والاستخدام الآمن للإنترنت والخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين واستخراج المستندات والأوراق الرسمية، جوازات السفر، التأشيرة الإلكترونية، والأوراق الثبوتية وبطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى الخدمات المرورية.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، افتتح المعرض، أمس الأحد،، للعام الخامس على التوالي، والذي جاء هذا العام هادفا لتحويل كافة قطاعات الدولة والخدمات المقدمة للمصريين إلى النظام الرقمي.