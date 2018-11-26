الداخلية المصرية: نسعى لتحويل خدماتنا إلى النظام الرقمي

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وقال مصدر أمني، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، إن وزارة الداخلية شاركت بجناح مهم في المعرض بغرض شرح الخدمات الجماهيرية "الإلكترونية"، وتبيان مدى أهميتها وتقدم الوزارة في هذا المجال.
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وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، افتتح المعرض، أمس الأحد،، للعام الخامس على التوالي، والذي جاء هذا العام هادفا لتحويل كافة قطاعات الدولة والخدمات المقدمة للمصريين إلى النظام الرقمي.
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