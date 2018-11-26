هيئة إسرائيلية تعلن الدولة العربية الجديدة التي سيزورها نتنياهو

ونقل موقع "مكان" التابع لهيئة البث الإسرائيلية عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن هناك ترتيبات سرية لزيارة رسمية سيقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى السودان.

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وقالت المصادر إن نتنياهو سيسعى خلال زيارته إلى بناء علاقات قوية مع السودان، للعمل على تقليص مسافة الرحلات الجوية للقارة الأمريكية الجنوبية، ما يجعلها مضطرة لاستخدام المجال الجوي للسودان وتشاد.

وأشارت المصادر إلى أن الوجهة المقبلة لنتنياهو بعد زيارته سلطنة عمان، هي دولة السودان.

وقالت "مكان" إن وزير الاقتصاد الإسرائيلي، إيلي كوهين، تلقى دعوة رسمية لزيارة البحرين، منتصف شهر أبريل/نيسان من عام 2019 المقبل، للمشاركة في مؤتمر عالمي على مستوى وزراء حول دول "الستارت آب" الرائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار الذي ينظمه البنك الدولي.

وكان نتنياهو قد أعلن، مساء الأحد 25 نوفمبر/تشرين الثاني، أنه سيزور دولا عربية أخرى قريبا عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى سلطنة عمان، معربا عن أمله في الوصول بالعلاقات الإسرائيلية إلى قلب أفريقيا.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي مع الرئيس التشادي، إدريس ديبي، والذي وصل إلى إسرائيل منذ وقت قصير، "ستكون لي زيارات لدول عربية أخرى عما قريب"، مضيفا أنه "يخطط للوصول إلى قلب أفريقيا".

من جانبه، علق القيادي بحزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم، عبد السخي عباس، على تلك الأنباء في تصريحات لوكالة الأنباء الأناضول التركية: "نتنياهو لا يمكنه زيارة السودان، ولا حديث لهذه الزيارة في الأوساط الرسمية السودانية".

وتابع: "ما نقلته الإذاعة الإسرائيلية عارٍ من الصحة".

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وشدد القيادي السوداني على أن موقف بلاده "واضح حول تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ويرتبط ارتباطًا جذريًا بالقضية الفلسطينية".

وأردف: "إسرائيل تحتل دولة عربية مسلمة، وتعتدي على المقدسات الدينية، وتمنع المسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية".

ومضى عباس قائلا: "متى ما كفت إسرائيل عن ممارساتها العدائية تجاه فلسطين، يمكن للسودان تأسيس علاقة معها بعيدًا عن التأثيرات الدينية".