في 7 أسئلة.. كل ما تريد معرفته عن تظاهرات «السترات الصفراء» في فرنسا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي كزلزال مباغت ضرب العاصمة الفرنسية، باريس، دون موعد مسبق، شلت التظاهرات الشعبية الضخمة شوارع المدينة الأوروبية الحيوية، ولم يعد من حديث في أروقة السياسة وأحاديث المارة إلا شيء واحد.. «السترات الصفراء».

وشهد الأسبوع الثاني من الاحتجاجات التي أطلق عليها "السترات الصفراء" إقبالًا شعبيًا كبيرًا، قدر بعشرات الآلاف، وجاءت احتجاجًا على ارتفاع تكاليف الوقود والسياسات الاقتصادية للرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون».

الشرطة الفرنسية لم تجد بديلًا سوى قمع المتظاهرين، حيث أعلنت اعتقال ما يزيد عن 130 محتجًا، موجهة لهم تهم ارتكاب أعمال عنف وشغب.

من هم السترات الصفراء؟

هي حركة عفوية لا تحمل أي أجندة سياسية بحسب تقارير صحفية وآراء محللين متابعين للشأن الفرنسي، حيث أنها انشئت على يد مواطنين عاديين لا علاقة لهم بممارسة الأنشطة السياسية ولا حركات المجتمع المدني، بل تجمعوا للتعبير عن رفضهم للسياسات الاقتصادية للحكومة الفرنسية والتي نتج عنها زيادة أسعار الوقود، ورجحت بعض التقارير الصحفية اختراق الاحزاب السياسية الفرنسية المعارضة للحركة لأستخدامها من أجل تمرير أجنداتها السياسية.

وقالت وكالة رويترز العالمية في تقريرا لها عن المظاهرات إن الحركة قد بدأت في الشوارع الفرنسية وليس لها قائد وجاءت كرد فعل لى ارتفاع أسعار الوقود وسرعات ما توسعت لتشمل الإحتجاج على ملفات أخرى مثل تقلص قدرة الأسر الفرنسية على الإنفاق في الـ 18 شهرا الأخيرة وهي عمر حكومة الرئيس ماكرون.

واضافت الوكالة الإخبارية العالمية إن الرئيس ماكرون ومنذ توليه الرئاسة الفرنسية تجاهل المظاهرات في الشوارع وتلك التي نظمتها نقابات العمال إحتجاجا على قوانين العمل ورفضا لهيكلة الشركة المشغلة للسكك الحديدية الفرنسية التي كانت تعاني من ديون ضخمة.

كيف بدأت التظاهرات؟





يوم السبت الماضي، شارك نحو 300 ألف شخص في أول مظاهرات "السترات الصفراء" في عموم البلاد، ما أدى إلى تراجع الإيرادات اليومية لتجار التجزئة بنسبة 35 في المئة، بحسب جماعات للمستهلكين.

يحتج أصحاب السترات الصفراء على ارتفاع تكاليف الوقود والسياسات الاقتصادية للرئيس ماكرون، كما تتهمه بالمسؤولية عن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وخلال الأسبوع الأول من الاحتجاجات، سقط قتيلان وأصيب 620 متظاهرا و136 من أفراد قوات الأمن.

وماذا عن الموجة الثانية؟

أعلن نحو 35 ألف شخص على "فيسبوك" استعدادهم للمشاركة في تجمع كبير في ساحة الكونكورد في باريس السبت الماضي، لكن السلطات منعت هذا التجمع بسبب قرب الموقع من القصر الرئاسي.

وشارك عشرات الآلاف من المحتجين في الموجة الثانية من التظاهرات والتي بدأت أمس الأحد، وهتف مئات المحتجين، في ساحة الإيتوال ومدخل جادة الشانزليزيه بهتافات، منها "استقالة ماكرون" و"الشرطة معنا".

وأصيب، 20 شخصا بينهم 4 من قوات الأمن، خلال اشتباكات وقعت بين المواطنين والشرطة في شارع الشانزليزيه بباريس.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير، مشاركة أكثر من 100 ألف مواطن ضمن الاحتجاجات التي تعصف بالبلاد على ضوء رفع أسعار المحروقات، وهو أقل بكثير من عدد المحتجين السبت قبل الماضي، البالغ 244 ألف شخص، حسب وزير الداخلية الذي ذكر أن المحتجين نظموا ألفا و619 مظاهرة في عموم فرنسا.



كيف واجهت الشرطة الأمر؟

خلال الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، رشق المتظاهرون عناصر الشرطة بمقذوفات مختلفة وتحصنوا خلف متاريس بنوها بما تيسر لهم، في حين رد عليهم عناصر الدرك وشرطة مكافحة الشغب بقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وتدخل عناصر الإطفاء لإخماد حرائق أشعلها المتظاهرون في المتاريس التي أقاموها والتي تسببت بأعمدة كثيفة من الدخان الأسود اختلطت بالدخان الناجم عن القنابل المسيلة للدموع.

وقالت مديرية الشرطة إن الصدامات أسفرت عن 24 جريحا بينهم خمسة من قوات الأمن.

وأعلنت الداخلية الفرنسية، توقيف 130 شخصا من المشاركين في تظاهرات حركة "السترات الصفراء".

كيف يرى الفرنسيون التظاهرات؟

كشف استطلاع للرأي أن 72% من الفرنسيين يؤيدون مطالب أنصار "السترات الصفراء" الغاضبين من زيادة رسم للبيئة، أدى إلى ارتفاع أسعار المحروقات.

ومع أن طريقة الاحتجاج تثير انقساما بين الفرنسيين (52% معها و46% ضدها)، فإن الحركة غير السياسية وغير النقابية تشكل تحديا حقيقيا للرئيس إيمانويل ماكرون.

كيف رد الرئيس على التظاهرات؟

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب فض الشرطة للمتظاهرين شكره للشرطة الفرنسية التي تعاملت مع المتظاهرين بشجاعة وكفاءة مهنية عالية ووصف المظاهرات بإنها مهينة ومخجلة ولا تطعن في القيم الفرنسية الرسمية والشعبي.

ونشر ماكرون تغريدة له في حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر استنكر فيها محاولات المحتجين الاعتداء على الشرطة واصفا هذه المحاولات بالعار، وشدد الرئيس الفرنسي بأنه لا مجال لمثل هذا العنف في فرنسا.

وأفادت تقارير إخبارية بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتزم تشكيل فريق عمل لتقييم الوضع الراهن والنظر في الأثر الاجتماعي والاقتصادي لسياسات الطاقة.

وسبق وأن قال ماكرون إن "الحكومة تواجه احتجاجات في الوقت الراهن. وأن الخروج من هذا الوضع يكون عبر الحوار والشرح والقدرة على إيجاد الوتيرة الجيدة والحلول الميدانية في آن واحد".

ورأى ماكرون أنه من "الطبيعي" حصول احتجاجات، لأن "الأمور لا تحصل بصورة عفوية"، مضيفا أن الانتقال البيئي "يفترض تغيير العادات، وهذا ليس سهلا على الإطلاق"، معربا عن الأمل في"التحلي بروح المسؤولية بصورة جماعية".

هل هناك موجة جديدة؟

أعلنت حركة "السترات الصفراء" الـ1 من ديسمبر موعدا لتحركها الاحتجاجي الثالث، ودعت المتضامنين معها للخروج إلى الشارع لإسقاط الرئيس إيمانويل ماكرون.

وجاء نداء الحملة الثالثة بعد التصريحات التي أدلى بها ماكرون واصفا الاحتجاجات بالمهينة والمخجلة لقيم الدولة الفرنسية والفرنسيين.