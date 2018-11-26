كيف تنشئ ملصقك الخاص على "واتساب"؟

دبي - بواسطة محمد فارس © أرشيفية أرشيفية

كتب - عاصم الأنصاري:

طرح تطبيق "واتساب" المملوك لشركة فيسبوك، مؤخرًا، ميزة الملصقات لنظامي التشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، بـ 12 حزمة جديدة للملصقات مقدمة من الشركة، بالإضافة إلى إمكانية تنزيل حزم ملصقات مميزة مباشرةً من متجري "جوجل بلاي" و"آب ستور".

ويمكن للمطورين من جميع أنحاء العالم إنشاء وإضافة ملصقات جديدة لتطبيق "واتساب"، ويمكنك أيضًا إنشاء ملصقات خاصة بك، وتحويل صورك الشخصية لملصق تستخدمه في الدردشات مع أصدقائك.

ولإنشاء ملصقات خاصة بك على "واتساب" ستحتاج إلى تطبيق خارجي تنشئ من خلاله حزمتك الجديدة ثم تقوم بإضافتها إلى التطبيق، إذ لا يمكن إنشاء تلك الملصقات مباشرةً عبر "واتساب".

ومن التطبيقات التي تمكنك من إنشاء ملصقات خاصة بك "Sticker Maker for WhatsApp"، ويتيح لك تحويل أي صورة إلى ملصق، إذ يمكنك إنشاء ملصقات للصور الموجودة في معرض هاتفك أو الموجودة على "جوجل درايف"، وما إلى ذلك.

البوابة العربية للأخبار التقنية عرضت كيفية إنشاء ملصقات خاصة بك وإضافتها إلى "واتساب":

- انتقل إلى متجر تطبيقات أندرويد "جوجل بلاي" أو "آب ستور".

- قم بتثبيت تطبيق "Sticker maker for WhatsApp" على جهازك.

- من التطبيق، اضغط على خيار إنشاء حزمة ملصقات جديدة.

- سيتطلب منك إدخال اسم لحزمة الملصقات، واسم من قام بعمل الحزمة.

- اضغط على خيار إنشاء.

- اضغط على خيار القائمة الجديدة وسيتم فتح صفحة جديدة تتيح لك إضافة ما يصل إلى 30 ملصق خاص بك.

- لاحظ أن أول ملصق بالأعلى سيكون رمز الحزمة الذي سيظهر كمعرّف لحزمة ملصقاتك في "واتساب".

- اضغط على رموز إضافة ملصق لبدء إنشاء ملصقات خاصة بك من المعرض، مع ملاحظة أنه لا يمكن عمل حزمة ملصقات تتضمن أقل من 5 ملصقات.

- بمجرد تحميل الصورة التي تريد تحويلها لملصق ستظهر لك في أسفل الشاشة عدة أدوات لتعديل الصور الخاصة بك وقص الجزء الذي تريده أن يكون ملصق فقط.

- قم بقص الصورة كما تريد، ثم اضغط على زر حفظ الملصق.

- قم بتكرار هذه الخطوات أعلاه لإضافة المزيد من الملصقات المخصصة داخل الحزمة.

- بمجرد الانتهاء من الملصقات التي تريدها، اضغط على خيار إضافة إلى "واتساب" الموجود في أسفل الركن الأيسر.

- ستظهر لك شاشة منبثقة تطلب منك تأكد الإضافة من خلال الضغط على زر Add.

- بعد أن تقوم بإضافة حزمة الملصقات ستظهر تلقائيًا في تطبيق "واتساب" ضمن حزم الملصقات، وسيتم تعريف حزمة الملصق الخاصة بك في التطبيق باستخدام الرمز الذي وضعته لها.

جدير بالذكر، أنه يمكنك إنشاء حزمة ملصقات خاصة بك، تحتوي على ما يصل إلى 30 ملصق في الحزمة الواحدة، وبمجرد إضافة الحزمة إلى "واتساب" لا يمكنك تعديل أو إضافة ملصقات إليها.​