دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

© Tech World قدمت بواسطة

في البداية كانت الهواتف بلا كاميرات ثم بدأت الشركات بإضافة كاميرا واثنتين وثلاث واربع وصولا إلى 5 و 6 كاميرات التي ستظهر بكثرة العام المقبل كما هو منتظر.

بالعودة إلى عنوان الخبر فإن شركة إل جي قررت تجاوز كل هذا والبدء في العمل على هاتف يحمل 16 كاميرا خلفية حيث سجلت الشركة فعلياً براءة إختراع لهذه الكاميرات التي ستظهر في أحد هواتهفا مستقبلاً.

بحسب براءة الاختراع المسجلة ستقوم 16 عدسة بالتقاط الصورة معاً في نفس الوقت ولكن بمزايا مختلفة مثلاً في احد الصور ستظهر الصورة بزاوية واسعة وصورة اخرى بعزل للخلفية وصورة اخرى يكون عمق الصورة أطول وصورة اخرة تسمح لك بتغيير التركيز باختصار كل عدسة ستنتج صورة مختلفة عن الاخرى لتحتار انت في النهاية الصورة التي تريدها.

الفكرة تبدو غريبة ومثيرة بنفس الوقت لذلك علينا أن ننتظر كيف ستقدمها شركة إل جي في نهاية الأمر مع التأكيد بأن بعض براءات الاختراع قد يتم تسجيلها ولكن تبقى حبيسة الادارج في النهاية.

المصدر

التدوينة إل جي تعمل على هاتف يحمل 16 كاميرا خلفية ظهرت أولاً على عالم التقنية.