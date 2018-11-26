دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

يبدو أن الشركات تستعد لتجاوز سنة 2018 والتي تعرف بسنة النتوء الذي أحتل مكاناً بارزاً في شاشات أغلب الهواتف التي صدرت هذا العام وحصل على الكثير من الانتقادات.

وكما يشير عنوان الخبر فإن شركة هواوي بدأت تستعد بالفعل للاعلان عن هاتف بشاشة كاملة مع ثقب للكاميرا يأتي في الجهة اليسرى العلوية من شاشة الهاتف كما تشير الصورة المنشورة في حسابات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية.

الشركة الصينية هدفها المعلن بوضوع هو أن تصبح البائع رقم 1 للهواتف الذكية في العالم ولتحقيق هذا الهدف فهي تحاول قتل طموح منافستها سامسونج التي تسعى هي الاخرى للكشف عن هاتف جالكسي A8s والذي يحمل شاشة Infinity-O الكاملة مع ثقب للكاميرا.

هاتف هواوي لازال غامضاً حتى الان ولكن من المنتظر الكشف عنه في شهر ديسمبر القادم فهل سيكون ضمن سلسلة هواتف نوفا المتوسطة ام سيتم الاعلان عن سلسلة هواتف جديدة ؟ لانعلم، علينا الانتظار فقط.

المصدر

التدوينة هواوي ستكشف عن هاتف بشاشة كاملة مع ثقب للكاميرا الشهر القادم ظهرت أولاً على عالم التقنية.