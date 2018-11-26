"مصر تدخل عصر ناطحات السحاب".. كيف تحجز وحدة في الأبراج بـ4 مدن؟ (صور)

دبي - بواسطة محمد فارس أبراج مدينة المنصورة الجديدة (5) © أبراج مدينة المنصورة الجديدة (5)

كتب- محمد عبدالناصر:

"مصر ستدخل عصر الأبراج الشاهقة وناطحات السحاب".. بهذه الجملة وصف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، مشرع تشييد 20 برجًا سكنيًا في العاصمة الإدارية بالتعاون مع الشركة الصينية CSCEC، لافتًا إلى أن العاصمة ستضم أعلى برج في إفريقيا بارتفاع 385 مترًا.

وتعتبر أبراج العاصمة الإدارية ليست الأولى من نوعها في مصر، لكنها توجد 3 مدن أخرى، وينشر "مصراوي" كيفية الحصول على وحدة سكنية في الأبراج التي تنفذ للمرة الأولى في مصر بهذا الشكل.

نورث إيدج بالعالمين الجديدة:

طرحت وزارة الإسكان أبراج العلمين الجديدة منذ أكثر من 3 أشهر ممثله في شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، حيث شهدت حجوزات وحدات مشروع نورث إيدج تاورز، إقبالاً منقطع النظير.

وتراوح متوسط سعر المتر في الأبراج العلمين الجديدة من 30 إلى 42 ألف جنيه، ومع خطط سداد تصل إلى 7 أعوام، حيث شمل الطرح الأول من المشروع 5 أبراج سكنية متكاملة بارتفاع 40 طابقًا بإجمالي عدد وحدات يتجاوز 340 وحدة تطل على البحر مباشرة من ناحية وعلى البحيرات من الجهة الأخرى، بالإضافة لنادي شاطئي وعدد من المنشآت التجارية والترفيهية.

ووضعت الشركة تصميمين رئيسيين لوحدات الأبراج هما Type A وType B يضمان 10 نماذج متنوعة للشقق والوحدات السكنية بمساحات 90 و115 و172 و182 و230 و350 متر مربع، لتناسب كافة الاحتياجات.

أبراج المنصورة الجديدة:

تنفذ هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان أبراج المنصورة الجديدة على غرار العلمين الجديدة، حيث تم انتهاء حجز المرحلة الأولى في 3 أيام بواقع 200 وحدة سكنية وفيلا، ما دفع شركة سيتي إيدج المسؤولة عن تسويق المشروع فتح مرحلة ثانية.

وشهدت المرحلة الأولى من الأبراج والفلل في المنصورة الجديدة الجديدة إقبالًا كبيرًا، فحققت شركة سيتي إيدج مليار ونصف المليار مبيعات في 3 أيام فقط.

ووصل سعر أقل متر في أبراج المنصورة الجديدة إلى 24 ألف جنيه، وأقل وحدة بـ4 ملايين جينه كاملة التشطيبات، بينما أسعار الفيلات تبدأ من 4.6 مليون جينه، في المرحلة الأولى.

وتضم أبراج المنصورة الجديدة شققًا سكنية بمساحات تتراوح بين 130 و350 مترًا، وفيلات تاون هاوس، وتوين هاوس وفيلات منفصلة، بمساحات تتراوح بين 290 و820 مترًا.

وتضم مدينة المنصورة الجديدة عددًا من الأنشطة الاستثمارية في مختلف المجالات، وجرى تخصيص 76 فدانًا لجامعة المنصورة و40 فدانًا للقرية الذكية، و40 فدانًا لجامعة النهضة، كما تضم المدينة منطقة لوجيستية وخدمية، وجامعات، مراكز بحثية علمية، ومدينة طبية، ومناطق صناعات تكنولوجية.

أول أبراج في مدينة 6 أكتوبر:

أما في مدينة 6 أكتوبر، تعمل شركة "مراكز" على تنفيذ أول أبراج في المدينة بارتفاع 19 طابقًا، ضمن مشروعها "أيون" بجوار مول العرب، أحد مشروعاتها أيضًا.

ويقع مشروع أيون على مساحة 21 فدانًا في مدينة 6 أكتوبر، وينقسم إلى وحدات مبانٍ سكنية عبارة عن 3 أدوار وأرضي، وأبراج عبارة عن 19 طابقًا، بتشطيبات كاملة.

البيع داخل أبراج مشروع أيون بالوحدة وليس بالمتر، وتصل أقل وحدة إلى مليون و400 ألف جنيه، عبارة عن استوديو 58 مترًا، عبارة عن غرفة واحدة.

كما تتراوح مساحات الوحدات الأستوديو من 58 مترًا وحتى 68 مترًا، وبلغ ثمن أعلى وحدة بوحدات الأستوديو 2 مليون و300 ألف جنيه، ويختلف سعر الوحدة وفقًا للدور الذي تتواجد به، والجهه المطله عليها، بينما الوحدة الغرفتان تبدأ من 4 ملايين جنيه.

أما أسعار وحدات البنتهوس وصلت إلى 20 مليون جنيه، على أن يجرى سداد 10% مقدم حجز من ثمن الوحدة، وباقي ثمنها على 7 سنوات بدون فوائد، عبارة عن أقساط ربع سنوية.

أبراج العاصمة الإدارية الأعلى بإفريقيا:

بدأت الشركة الصينية CSCEC، أعمال تنفيذ الأبراج بمشروع حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع عدد من شركات المقاولات المصرية.

وحدات الأبراج في العاصمة الإدارية لم يتم طرحها للحجز حتى الآن، وتشمل أعلى برج في إفريقيا، بارتفاع نحو 385 مترًا، ومن المقرر الانتهاء منه في 2020.

ويتضمن أعلى برج سكني في أفريقيا فندقًا عالميًا بإدارة متميزة، ويحتوي على 50 طابقًا للاستخدام الإداري، وبه شقق وحمامات سباحة ومنتجعات صحية وملاعب للأطفال، ويحتوي على 20 مطعمًا وكافيه بمنصات عرض علوية.​