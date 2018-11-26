الإمارات تقرر الإفراج عن الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عرضت السلطات الإماراتية الاثنين تسجيلا مصورا قالت إنه يتضمن اعترافا من الأكاديمي البريطاني المعتقل لديها ماثيو هيدجز يقول فيه إنه عضو في جهاز المخابرات البريطانية وكان “يتقصى عن الأنظمة العسكرية التي تشتريها الإمارات”.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أنه صدر أمر الإفراج عن هيدجز بـ”مناسبة اليوم الوطني للإمارات”، ولفتت إلى أنه سيغادر البلاد “بعد استكمال الإجراءات”.

وفي أول تعليق رسمي بريطاني، قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت: “لا نتفق مع الاتهامات التي وُجهت لهيدجز لكننا ممتنون للإمارات لحل القضية بسرعة”، وفق تعبيره.

وصدر حكم الأسبوع الماضي بالسجن المؤبد ضد الأكاديمي الإماراتي، بتهمة التجسس في خطوة وصفتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا بأنها مخيبة للآمال.