قطر تتحضر لاستلام مقاتلات "إف 15" من الولايات المتحدة

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول العسكري القطري، عيسى المهندي، خلال مؤتمره الصحفي في قاعدة العديد الجوية أن قطر ستتسلم دفعة ثانية تضم 6 مقاتلات أمريكية من طراز "إف 15" ستصل في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر، وذلك بعد استلامها الدفعة الأولى أخيرا.
كما أضاف المهندي أنه سيجري تسلم أربع طائرات أمريكية أخرى كل ثلاثة شهور خلال السنة المقبلة.
الجدير بالذكر أن قطر وقعت اتفاقا مع الولايات المتحدة الأمريكية لشراء 36 طائرة مقاتلة من طراز "إف-15" في عام 2017.
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