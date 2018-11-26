مجلس الأعيان الأردني يقر مشروع "ضريبة الدخل" المعدل

عمان / رهام علي / الخليج 365

وافق مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الإثنين، على مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل؛ دون تعديل كما جاء من مجلس النواب.

جاء ذلك، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، خلال اجتماع المجلس الذي ضم النائب الأول العين معروف البخيت (الرئيس)، وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وهيئة الوزارة.

والأسبوع الماضي، أقر مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل.

وأثار مشروع القانون جدلا واسعا في المملكة، بعد أن أقرته الحكومة السابقة، أواخر مايو/ أيار الماضي؛ ما أثار موجة احتجاجات شعبية أطاحت برئيس الوزراء السابق، هاني الملقي.

وشهدت المملكة على مدار أسابيع في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران الماضيين، احتجاجات شعبية واسعة مطالبة بتجميد القانون وتعديله، أفضت إلى سحبه والتعديل عليه.

وليصبح ساريا، يحتاج مشروع القانون بعد إقراره من جانب الحكومة ومجلسي النواب والأعيان، إلى رفعه للملك عبدالله الثاني، ليصدر مرسوما ملكيا به، ثم يتم نشره في الجريدة الرسمية، وبعد ذلك بـ 30 يوما يدخل حيز التنفيذ.