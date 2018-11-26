مقديشو.. مقتل 6 في تفجير سيارة ملغمة بسوق شعبي

مقديشو / نور جيدي / الخليج 365

قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب 10 آخرون، الإثنين، جراء تفجير سيارة مفخخة في سوق شعبي، غربي العاصمة الصومالية مقديشو، بحسب مصدر في الاسعافات.

وقال أحمد محمد، أحد المسعفين، للأناضول، إنه شاهد نحو 6 جثث ملقاة بموقع التفجير، في حي كاوجودي، بناحية ودجر، في حين تمكنوا من نقل 10 مصابين إلى المستشفى.

وأضاف محمد، أن التفجير استهدف موقعا كان مكتظا بتجار "القات"، والمارة بسوق في حي كاوجودي.

ووصلت وحدات من الأمن إلى موقع التفجير حيث أغلقت الموقع والطرق المؤدية إليه.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير، إلى غاية الساعة 11:00 ت.غ.

ويعد هذا التفجير الثاني من نوعه الإثنين، حيث فجّر انتحاري نفسه، صباح اليوم، مركزا دينيا بمدينة جالجعيو، بإقليم مدغ (وسط)، خلف نحو 15 قتيلا.