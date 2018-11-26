مؤتمر دولي بالكويت يطلق مبادرة "إطعام مليار جائع حول العالم"

أحمد يوسف / الخليج 365

انطلقت الإثنين، أعمال "المؤتمر الإنساني الثامن للشراكة الفعّالة وتبادل المعلومات من أجل عمل إنساني أفضل"، في دورته الثامنة، تحت شعار "إنسانية واحدة ضد الجوع".

ويشارك في فعاليات المؤتمر، الذي تنظمه "الھیئة الخیریة الإسلامیة العالمیة" (كويتية مستقلة) على مدى يوم واحد، 150 هيئة ومنظمة دولية في مجال العمل الإنساني، فضلا عن 150 جمعية ومؤسسة خيرية كويتية.

كما يشارك في المؤتمر عدد من المؤسسات التركية على رأسها الهلال الأحمر التركي؛ وهيئة المساعدات الإنسانية؛ وجمعية صدقة تاشي.

وفي كلمته الافتتاحية، قال رئیس الھیئة الخیریة الإسلامیة العالمیة عبد الله المعتوق، إن "المؤتمر يأتي ليسلط الضوء على واحدة من أخطر القضايا الإنسانية التي تهدد حياة ملايين الأشخاص في العالم، ألا وهي قضية الجوع ومضاعفاتها الإنسانية المدمرة".

وأشار إلى أن "أكثر من 821 مليون شخص في العالم يعيشون في براثن آفة الجوع، أي أن شخصا واحدا من كل 9 أشخاص في العالم لا يحصلون على ما يكفيهم من الغذاء".

وأضاف "هناك حوالي 150 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون سوء التغذية بشكل مزمن، فضلا عن أن الجوع سبب رئيس في نحو نصف وفيات الرضع في العالم".

ولفت أن المؤتمر يطلق مبادرة "إطعام مليار جائع حول العالم" داعيا المؤسسات المشاركة إلى المساهمة في إنجاح المبادرة التي ستستمر لمدة عام.

من جهته أكد وزير الأوقاف الكويتي فهد العفاسي؛ "حرص الكويت على دعم ومساندة القضايا الإنسانية في العالم، ومناصرة الكرامة الإنسانية، والوقوف إلى جانب المعوزين والمنكوبين من دون تمييز".

وكانت الدورة الأولى من مؤتمر (الشراكة الفعالة وتبادل المعلومات من أجل عمل إنساني أفضل) انطلقت في سلطنة عمان عام 2010 في حین احتضنت الكویت الدورات من الثانیة إلى السادسة فیما استضافت البحرین النسخة السابعة من المؤتمر.