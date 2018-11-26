التأمينات_الاجتماعية: هذه خطوات الحصول على تعويض #ساند

صحيفة الخليج الالكترونية كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن ثلاث خطوات لصرف تعويض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ”ساند”. وأوضحت التأمينات الاجتماعية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر هذه الخطوات، والتي جاءت كالتالي: – أولاً: الدخول على الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعي. – ثانيا: تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي بالتأمينات ”أون لاين”. – ثالثا: وهي الخطوة الأخيرة من خلال اختيار أيقونة “التعطل عن العمل”.

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