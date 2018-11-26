أرامكو: سنلتزم بخفض إنتاج #النفط حال قررت #أوبك تمديده

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أنها ستنفذ أي قرار لخفض الإنتاج العام القادم إذا قررت أوبك المضي قدما في اتفاق التمديد.

وكانت دول أوبك قد اتفقت على تمديد اتفاق لخفض إنتاج النفط حتى نهاية العام الجاري فيما تتجه الأنظار إلى الاجتماع المقبل الذي سيتناول الوضع.

وعبر رئيس أرامكو عن أمله في استكمال المحادثات مع صندوق الاستثمارات السعودي قريبا للاستحواذ على حصة في شركة سابق مشيرًا إلى أن إتمام الصفقة سيستغرق وقتا.