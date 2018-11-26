الفالح: نسعى لرفع الدخل التعديني لثلاثة أضعاف بحلول 2030

صحيفة الخليج الالكترونية قال وزير الطاقة خالد الفالح إن المملكة العربية السعودية تستهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد إلى 64 مليار دولار من 17 مليار دولار بحلول 2030. وأضاف الفالح اليوم الاثنين، نسعى إلى تطوير قطاع التعدين من خلال تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف لإعادة هيكلة القطاع ورفع إسهامه من الناتج المحلي من 17 ملياراً حالياً إلى 64 مليار دولار مع توليد 160 ألف وظيفة بحلول عام 2030.

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