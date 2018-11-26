العدل: وظائف بالمرتبة الرابعة للرجال.. هنا رابط التقديم

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة العدل عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بالمرتبة الرابعة بمسمى (مراقب آمن وسلامة) للرجال، والتي ترغب شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية ممن يحملون الثانوية العامة مع دبلوم أعدادي مدته سنة في أي تخصص.

واشترطت الوزارة على المتقدم أن يكون حاصلا على دبلوم أعدادي مدته سنة بعد الثانوية العامة ويلزم إرفاق جميع الوثائق إلكترونياً، مع توفر خبرة لمدة أربع سنوات في الخدمة العسكرية أو في الأمن والسلامة على أن تكون الخبرة في القطاع الخاص مسجلة بالتأمينات الاجتماعية ويلزم إرفاقها إلكترونياً، وأن لا يزيد عمر المتقدم عن 35 سنة، وأن يكون سليم البنية والحواس والأعضاء، وأن لا يكون قد صدر عليه حكم في قضية أمنية، وأن لا يكون عسكرياً على رأس العمل والخدمة العسكرية السابقة يلزم إرفاق وثيقة الفصل.

كما اشترطت الوزارة على المتقدم أن يكون لديه إلمام كامل باستخدام أجهزة الأمن والسلامة، وأن لا يكون المتقدم متقاعد أو يشغل نفس المرتبة في أي جهة حكومية، وأن يكون التقديم لمنطقة واحدة فقط ويحدد الرغبات في نطاق المنطقة المتقدم لها، وأن يتم إرفاق المسوغات المطلوبة للتقديم عن طريق تحميلها في الرابط المخصص لذلك على أن تكون واضحة حيث سيتم استبعاد أي طلب لا تكون فيه المستندات واضحة.

وأوضحت الوزارة أن التقديم والتسجيل متاح عن طريق تعبئة طلب التقديم للمسابقة إلكترونياً من خلال موقع وزارة العدل على شبكة الانترنت (هنا) اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 18 ربيع الأول 1440 هـ، ولمدة أربعة أيام حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 21 ربيع الأول 1440 هـ.

وأكدت وزارة العدل على المتقدم خلال التسجيل في الموقع ضرورة تحميل المستندات المطلوبة ( صورة واضحة من شهادة الثانوية العامة + صورة من الدبلوم المطلوب + مشهد الخدمة العسكرية أو الأمن والسلامة معتمد بالخبرة المطلوبة مع مراعاة إرفاق سجل خبرات القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية + صورة واضحة من الهوية الوطنية).

وشددت على أن التقديم من خلال الموقع الرسمي للوزارة فقط ولن يتم استقبال أي طلب بشكل يدوي في الوزارة أو أيٍ من فروعها.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم دراسة الطلب آلياً من خلال البيانات المسجلة من قبل المتقدم وصور المستندات المرفوعة دون الحاجة للمراجعة، وسيتم تحديد نتيجة الطلب بناءً على ذلك، وفي حال ورود أي بيانات غير صحيحة سيتم استبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل المسابقة.