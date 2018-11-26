ارتفاع #أسعار_الذهب جراء مخاوف من تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي

صحيفة الخليج الالكترونية

ارتفع الذهب، اليوم، مع تعزز جاذبية المعدن جراء المخاوف من تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي والضبابية المحيطة بمنحنى رفع أسعار الفائدة الأمريكية وذلك قبيل اجتماع مجموعة العشرين ومع تركز الأنظار على التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0834 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3% إلى 1226 دولاراً للأوقية (الأونصة). وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة نحو 0.4% إلى 1227.5 دولار للأوقية.

وصعدت الفضة 1.2% في المعاملات الفورية إلى 14.41 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.7% مسجلا 842.65 دولار. وارتفع البلاديوم 1.3% إلى 1133.99 دولار للأوقية. كانت الأسعار انخفضت نحو 3% في الجلسة السابقة في أكبر انخفاض مئوي ليوم واحد منذ 15 أغسطس.