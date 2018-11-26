إعادة افتتاح نفق طريق الأمير نايف في #الدمام

صحيفة الخليج الالكترونية

أعادت الفرق الميدانية التابعة لأمانة المنطقة الشرقية افتتاح نفق شارع الأمير نايف مع شارع الملك فهد بمدينة الدمام، وذلك بعد الانتهاء من سحب المياه والتنظيف.

كما قامت الفرق بسحب جميع تجمعات مياه الأمطار في حي الفاخرية في الدمام واستكمال أعمال النظافة، وقد نشرت الأمانة صوراً للحي قبل وبعد سحب تجمعات مياه الأمطار بيَّنت الكميات الكبيرة من الأمطار التي تم سحبها.

وهطلت أمطار غزيرة على مدينة الدمام أمس الأحد، تسببت في غرق نفق شارع الأمير نايف مع شارع الملك فهد بالدمام وعدد من الشوارع والأنفاق، كما غمرت المياه حي الفاخرية وبعض الأحياء الأخرى.

من جانبها، أوضحت أمانة الشرقية أن كمية الأمطار التي هطلت أمس بلغت ١٢٥ ملم وهي أعلى شدة مطرية شهدتها المنطقة الشرقية منذ ٣٠ عاماً، مضيفةً أن الأمطار التي تم ضخها عبر شبكات تصريف مياه الأمطار إلى مياه الخليج خلال خمس ساعات فقط تجاوزت 2.4 مليون متر مكعب في الساعة.