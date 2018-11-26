شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل شيخ يحصل على جائزة الشخصية الرياضية العربية في 2018 والان مع التفاصيل

أعلن مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي،، حصول تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، على جائزة الشخصية الرياضية العربية لعام 2018. وجاء فوز آل الشيخ بالجائزة جاء بعد ما حققه من طفرة كبيرة في الكرة السعودية من دعم كبير للأندية واللاعبين، بجانب تطوير البطولة العربية "كأس زايد للأندية الأبطال" في نسختها الجارية بشكل كبير.

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