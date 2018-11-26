شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعلق على فوزه بجائزة الشخصية العربية الرياضية والان مع التفاصيل

أعلن مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي،، حصول تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، على جائزة الشخصية الرياضية العربية لعام 2018.

وجاء فوز آل الشيخ بالجائزة جاء بعد ما حققه من طفرة كبيرة في الكرة السعودية من دعم كبير للأندية واللاعبين، بجانب تطوير البطولة العربية "كأس زايد للأندية الأبطال" في نسختها الجارية بشكل كبير.

وقال تركي عبر صفحته على تويتر:"أشكر بكثير من التقدير سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على منحي جائزة الشخصية العربية الرياضية.. تشرفت بهذا الاختيار ... فشكراً لسموه وللقائمين على الجائزة".