شكرا لقرائتكم خبر عن هنا طريقة التقديم.. كل ما تريد معرفته عن وظائف حرس الحدود والان مع التفاصيل

في الساعات الماضية، أكدت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن توافر العديد من فرص العمل للمواطنين بالمملكة على أن يتم التقديم من خلال بوابة أبشر للتوظيف، وتتمثل الوظائف المتاحة والتي تم الإعلان عنها في رتبة جندي دوريات بري وجندي دوريات بحري وجندي سائق.

وشروط التقديم في وظائف قوات حرس الحدود 1440، ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام، ولا يقل عن 17 عام، أن يكون خاليًا ولا يعاني من أية أمراض، ويجتاز جميع الفحوصات الطبية التي تتم، وأن يكون طول المتقدم مناسبًا بحيث لا يقل عن 170 سم وهذا للكفاءات المتوسطة من المتقدمين، أما الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فلا يقل طولهم عن 168 سم، أن يكون المتقدم لشغر الوظائف متزوجًا من امرأة سعودية

والراغبون في التقدم إلى وظيفة جندي سائق يجب أن يكون لديهم رخصة قيادة سارية المفعول.

الحاصلون على مؤهلاتهم الدراسية من خارج المملكة يجب أن يصحلوا على معادلة من وزارة التربية والتعليم بالمملكة.

حصول المتقدم على تلك الوظائف على الجنسية السعودية من حيث منشئه وأصله، وألا يكون قد تم تعيين المواطنين المتقدمين في أي من وظائف التابعة للجهات العسكرية في المملكة، وأن يُعرف عن المتقدم حسن السلوك وحسن السيرة بين الناس، وألا يكون قد تورط سابقًا في أي من الجرائم، وأنا يكون حاصلًا على هوية وطنية سارية المفعول.

وأكدت وزارة الداخلية على المواطنين ضرورة الحرص أثناء إدخال البيانات المطلوبة، فأيًا من المتقدمين يحاول التلاعب بأية بيانات سيتم رفضه تمامًا واستبعاده، ومن خلال موقعنا سنقدم لكم الجديد دائمًا فيما يخص الوظائف التي أعلنت عنها وزارة الداخلية.

وحددت مديرية الحدود موعد إستقبال طلبات التقديم علي الوظائف الشاغرة فى حرس الحدود لهذا العام 1440 لكلاً من الوظائف (جندي دوريات بري وبحري, وجندي سائق) إعتباراً من صباح اليوم الإثنين الموافق 29 نوفمبر 2018 ميلادياً, الموافق 18 ربيع الأول 1440 هجرياً, علي أن يتم إغلاق بوابة أبشر توظيف وإستقبال القبول والتسجيل علي تقديم وظائف حرس الحدود 1440 في العاشرة صباحاً من يوم الجمعة القادم, الموافق 30 نوفمبر 2018 ميلادياً, 22 ربيع الأول 1440 هجرياً.

وأفادت مديرية الحدود عبر الإدارة العامة للقبول المركزي عن فتح القبول والتسجيل في وظائف حرس الحدود 1440 علي موقع بوابة أبشر توظيف, البوابة الرسمية التابعة لوزارة الداخلية بالسعودية.

وبينت الوزارة السعودية “الداخلية” بأن المتقدمين بإمكانهم الإستفادة الكاملة من بوابة منصة أبشر توظيف بشكل مباشر دون حاجتهم لتسجيل الدخول علي البوابة, إذ ما عليهم إلا اتباع الخطوات المتبعة لـ التقديم علي الوظائف المطروحة.

مشددة علي أهمية إختيار المتقدمين للوظيفة المناسبة حسب المؤهلات الحاصلين عليها والخبرات العملية قبيل البدء في تقديم شغل الوظائف، كما أضافت بأن التقديم علي الوظائف المعلنة من مديرية حرس الحدود للعام 1440 هجرياً يمكن التقديم عليها من خلال بوابة أبشر التوظيف بالولوج إلي https://bit.ly/2kOatPM

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