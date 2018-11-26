- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
كشفت أمنية عبدالعزيز والدة الطالبة "إيمان" بالمعهد الصحي المنتحرة بالإسكندرية، تفاصيل انتحار ابنتها، موضحة أن نجلتها كانت تعبر عن استيائها الشديد لعدم الحفاظ على حقوقها وكرامتها من بعض المدرسين.
وأضافت "أمنية"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامي محمد الباز، على قناة "المحور"، أنها ذهبت إلى مديرة المعهد أكثر من مرة واشتكت لها من أن المدرسين يعاملون ابنتها معاملة سيئة.
وتابعت: "قولت للمديرة المدرسين بيعاملوا بنتي وحش، وبعض مدرسي المعهد الفني كانوا يعاملون إيمان معاملة قاسية طوال تواجدها داخل المعهد، كانوا بيقولولها إنتي سودة ودخلتي تمريض إزاي أنت عار على الصحة".
وواصلت باكية: "المدرسين كل يوم كانت بتهزق بنتي، خلاص انتحرت وماتت، ارتحتوا بقى".
ولقيت الطالبة إيمان مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع بمبنى للطالبات تابع للمعهد الفني الصحي بالإسكندرية بسبب تعرضها للتنمر من المسؤولين بالمعهد.
شاهد أيضا: ماذا قالت الفتاة المنتحرة قبل وفاتها؟
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
روسيا تشن غارات على مواقع لمسلحين غربي حلب
قالت وزارة الدفاع الروسية إنها شنت غارات جوية استهدفت مسلحين قصفوا غرب حلب بالغازات السامة. وقالت الوزارة إنها أبلغت تركيا بالغارات مسبقا.سكاي نيوز عربية
-
بريكست وقمة بروكسل.. "أفضل صفقة ممكنة"
دعت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي برلمان بلادها لإقرار اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي وافق عليه قادة الاتحاد في قمة في العاصمة البلجيكية بروكسل.سكاي نيوز عربية
-
حزب الله اللبناني.. مماطلة داخلية وأجندة خارجية
أكدت مصادر لبنانية عدم وجود مؤشرات تفيد بقرب نهاية حالة التعثر التي يشهدها ملف تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، جراء الذريعة التي تتخذها ميليشيات حزب الله لتعطيل التأليف الحكومي.سكاي نيوز عربية
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
التالي في المشاهدة
التالي
شكرا لقرائتكم خبر عن والدة فتاة الإسكندرية المنتحرة: "مدرس قالها إنتي سودة وعار على الصحة" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .