الطفلة "بسملة" ضحية التنمر: "الكعبة سوداء وجميلة والكفن أبيض وقبيح"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

بسملة طفلة جميلة سمراء تعرضت للتنمر والسخرية من مدرس في مدرستها بسبب لونها الأسمر بعدما طلب منها إعراب جملة "بسملة فتاة سوداء".

الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"المذاع عبر فضائية "dmc" كشفت تفاصيل الواقعة وأجرت مداخلة هاتفية مع بسملة ووالدتها ووكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط.

منال غريب والدة الطفلة "بسملة" ضحية "التنمر" بمدرسة الشهيد محمد جمال صابر الإعدادية المشتركة أكدت أن المدرس قال لابنتها "أعربي بسملة فتاة سوداء" وانها بكت وجلست ليفاجئها المدرس "أنا مقولتش اقعدي" وبدأ في السخرية منها بسبب بكائها.

وأضافت أنها تقدمت بشكوى ضد المدرس في الإدارة التعليمية ولكنها تنازلت عن الشكوى.

وأوضحت والدة الطفلة أن المدرس بدأ في التعنت بابنتها واستمر في السخرية منها بسبب تقديم والدتها شكوى ضده ثم سحبها، مؤكدة أن الفتاة تأثرت بسبب ذلك ورفضت الذهاب للمدرسة.

اما الطفلة بسملة فقالت إن المدرس ظل يسخر منها بسبب الشكوى التي قدمتها والجتها ضده وكان يسخر من الشكوى مع طلاب الفصل.

وقدمت بسملة الشكر لوكيل وزارة التربية والتعليم السيد سويلم ولكل من وقف بجوارها بعدما اعتذر لها المدرس أمام زملائها.

وقالت بسملة "السمار في الكعبة والكعبة سوداء وجميلة والبياض في الكفن وشكله قبيح والجمال ليس بالوجه ولكن بالأخلاق".

الإعلامية إيمان الحصري قالت لـ"بسملة" إن "السمار نص الجمال وفيه ناس بتقعد تحت الشمس وتتهري عشان تاخد اللون الحلو ده والبنات اللي زيك ربنا إداهم نص الجمال والنص التاني في أدبك وشطارتك وروحك الحلوة".

وطالبت الحصري من بسملة أن تثق في نفسها ولا تسمح لأحد بأن يهز ثقتها في نفسها.

وتابعت: "المفروض ان انت مدرس يعني المفروض العيال تحبك وتحترمك زي أبوهم وأخوهم الكبير".

السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط قال إن أسرة بسملة تقدمت بشكويين ضد المدرس الأولى كانت بتاريخ 23 أكتوبر، وأن والدة بسملة قدمت شكوى له وأصدر أمر بتشكيل لجنة للتفتيش على المدرسة وأمر بإيقاف المدرس والتحقيق معه وبالفعل توجه المدرس لمنزلها واعتذر لها وقدم اعتذاره لها أمام الطلاب في طابور الصباح إلا انه عاود السخرية من شكوتها ضده.

وأوضح سويلم أنه اتخذ قرار على الفور بإيقاف المدرس والتحقيق معه بسبب ما ارتكبه في حق الطالبة، مشيرًا إلى أنه قابل بسملة وأسرتها في مكتبه وطلب منها التواصل معه شخصيًا حال تعرضها للتنمر مرة أخرى.