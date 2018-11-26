دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters عناصر من حركة الشباب الصومالية- أرشيف"الشباب" تهاجم مركزا دينيا وسط الصومال وتقتل 11 شخصا بتهمة الرقص وسماع الموسيقى

أعلنت حركة "الشباب" الصومالية الإرهابية، أن عددا من مسلحيها هاجموا مركزا دينيا وسط الصومال، وقتلوا رجل دين وعشرة من تلامذته.

ونقلت وكالة "رويترز" عن عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم الحركة: "اقتحمت سيارة ملغومة مركز الرجل الذي أهان النبي. مسلحونا في الداخل الآن والمعارك مستمرة"، مضيفا أن "رجل الدين المدعو عبد الولي قتل في الهجوم مع عشرة من أتباعه".

ورجح سكان ومسؤول محلي في بلدة جالكعيو التي يعيش فيها رجل الدين عبد الولي، أن "المسلحين ربما استهدفوه لأن مركزه يستضيف في الأغلب شبابا يسمعون الموسيقى ويرقصون".

وكانت "الشباب" قد قالت العام الماضي إن عبد الولي، كان يشير لنفسه على أنه نبي مبعوث، الأمر الذي نفاه رجل الدين.

المصدر: "رويترز"