شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تتطلع لزيادة حصتها السوقية فى آسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التنفيذى لأرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط فى العالم، إن الشركة ستسعى لزيادة حصتها السوقية فى آسيا رغم القيود التى قد تفرضها أوبك على الإنتاج فى العام المقبل، كما تتطلع لإبرام صفقات فى الصين وأفريقيا حيث تريد أن تصبح رائدا عالميا فى الكيماويات.

وأضاف أمين الناصر لرويترز أن أرامكو السعودية ستنفذ أى قرار قد تتخفذه أوبك لخفض الإنتاج فى 2019، متحدثا قبل أقل من أسبوعين من اجتماع المنظمة للبت فى سياسية الإنتاج.

لكنه أضاف أنه مازال يرى فرصا للنمو فى آسيا، مشيرا للصين والهند وماليزيا وإندونيسيا، وأن الشركة ستمضى قدما فى مشروعات مصافى تكرير لضمان منافذ جديدة لإنتاج أرامكو من الخام.