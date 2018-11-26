شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية: مقتل 13 داعشيا بقصف جوى غربى الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي 13 عنصرا بتنظيم داعش الإرهابي مصرعهم بينهم قياديان بارزان في قصف جوي غرب محافظة الأنبار العراقية

وقال مصدر أمني وفقا لما ذكرته قناة "الإخبارية" العراقية، إن "القوات الجوية العراقية قصفت تجمعا لعصابات داعش الإرهابية في منطقة الجعرة في صحراء قضاء الرطبة، ما أدى إلى مقتل 13 داعشيا بينهم قياديين بارزين".

وأضاف أن "القوات الأمنية تمكنت من خلال معلومات استخباراتية من القبض علي العناصر الإرهابية التي تسللت إلى تلك المنطقة ما دعا القوات الجوية إلى قصف المنطقة بشكل مفاجئ".

وأوضح، أن "القوات الأمنية والقوات التابعة لها اتخذت إجراءات أمنية مشددة في كافة قواطع العمليات لإحباط أي تسلل لـداعش".