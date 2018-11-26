شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الجزائرية: اكتشاف مخبأ به 41 قذيفة مضادة للدبابات جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أنها اكتشفت مخبأ يحتوي على 41 قذيفة مضادة للدبابات في منطقة برج باجي مختار، أقصى جنوب البلاد.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين - أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة للجيش، أمس، إثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، مخبأ يحتوي على 41 قذيفة مضادة للدبابات.

وأكدت أن هذه العملية تؤكد مرة أخرى على اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الجزائري المرابطة على الحدود في الحفاظ على سلامة الأراضي الجزائرية وإحباط أية محاولة للمساس بأمن واستقرار البلاد.