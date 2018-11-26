معتز موسى يمتدح تفاعل المواطنين داخل وخارج السودان لـ”تغريدة” له على التوتير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

امتدح رئيس مجلس الوزراء معتز موسى تفاعل المواطنين داخل وخارج السودان لـ”تغريدة” له على التوتير في الرابع عشر من الشهر الجاري أعلن فيها عن عقد ثلاث جلسات تتركز في صناعة الدواء والدفع الإلكتروني وشوؤن المغتربين .

وأشار في جلسة المجلس الراتبة أمس الأحد إلى أنه رحب في تلك “التغريدة” بآراء المواطنين مشيراً إلى أن المتفاعلين من “أبناء الوطن” في الداخل والخارج عبر الواتساب والإيميل، فضلاً عن ما نشر في الصحف اليومية حيث قدم المتفاعلون أفكاراً وصفها موسى بـ”الهائلة والنيرة” بلغت ألفين و”400″ و”500″ وإعادة إرسال ومشاركة “397” .

لافتاً إلى أن طاقم مكتبه عكف على فرزها وتلخيصها في “14” محوراً، وشدد على أن تلك التوصيات التي وردت في تويتر تم استيعابها والنظر فيها وستظهر في في توصيات في كل موضوع من تلك الموضوعات الثلاثة وأردف: ” يجب ألا يمر هذا التشاور والتفاعل مرور الكرام” .

صحيفة السوداني