هذه هي افادة طبيب الاسنان في قضية زوجة مهدي الشريف…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف طبيب الأسنان خالد محمد ، تفاصيل مثيرة في قضية مقتل زوجة رجل الأعمال مهدي الشريف التي عثر عليها مقتولة داخل شقتها بالمهندسين وتواجه الاتهام بقتلها زوجة ابنها بينما تواجه شقيقتها تهمة التستر.

آثار على يد المتهمة

وأفاد طبيب الأسنان خالد بحسب صحيفة السوداني لدى مثوله أمام محكمة أم درمان وسط بوصفه شاهد دفاع في القضية إنه ذهب إلى المتهمة في الحبس بعد أن أخطره مدير مشرحة أم درمان، وقال إنه عثر على آثار ضرب على وجه المجني عليها وتوجه إلى مكتب مباحث أم درمان وقابل المتهمة ووجد آثار عض بشرية في كفها الأيمن تظهر عليها الأسنان السفلية بوضوح، وأكد للمحكمة على أنه وبعد العثور على العضة حرر أورنيك (8) جنائي وجرى تصوير العضة بواسطة الأدلة الجنائية، مبيناً أن العضات السنية من الأدلة الظرفية المهمة التي يتم من خلالها معرفة الشخص الذي عضه والشخص الذي تم عضه.

عضة هجومية

وأشار خالد إلى أن العضة التي تعرضت لها المتهمة هي عضة هجومية وهي عضة وصفها بالقوية لأن آثارها كانت موجودة رغم مرور (10) أيام من الحادثة، موضحاً أن الوضع الطبيعي لالتئام العضة هو مرور (72) ساعة، مشيراً إلى أن آثار العضة دليل على بعد المسافة بينها وبين الشخص الذي قام بعضها، مضيفاً أن الأسنان التي ظهرت في تلك العضة كانت القاطعين السفليتين الأوائل وجزء من القاطع الجانب الأيمن السفلي، نافياً بأن العضة التي شاهدها في يد المتهمة أن تكون عضة الشخص لنفسه.

المحكمة ترفض

ومن جانبها رفضت المحكمة إجابة الشاهد على سؤال هيئة الدفاع عن من الذي قام بعض الآخر، المتهمة أم المجني عليها، وذلك لأن الشاهد لم يكن موجوداً لحظة الأحداث بجانب أن المحكمة سوف تستخلص ذلك من الوقائع، أمرت المحكمة بإعلان وكيل نيابة أم درمان وسط بواسطة النائب العام بجانب إعادة إعلان الصادق المهدي.