شاب يتلقى علقة ساخنة بسبب أخذ صورة من هذه الفتاة…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شهدت محكمة جنايات ببحري برئاسة مولانا عبد العظيم النعيم جلسة لمحاكمة شقيقين اعتديا على أحد أقاربهما بالضرب مسببين له الاذى الجسيم في مناسبة زفاف لإتهامه بإلتقاط صورة بموبايله لشقيقتهم ليقوما بإخراجه خارج الحفل والإعتداء عليه .

وبإخطار الشرطة وتدوين بلاغ في مواجهتهم حول البلاغ إلى المحكمة بعد إكتمال التحريات وبإستجواب الشاكي سرد تفاصيل الإعتداء عليه وأعلن عن تنازله عن البلاغ بإعادة موبايله الذي أقر أحد المتهمين بتهشيم الموبايل بحسب صحيفة الدار ليلتزم أحد أقارب الطرفين بتعويض الشاكي عن موبايله بقيمة أربعة ألف ونصف جنيه ماركة تكنو لتتم التسوية في البلاغ .