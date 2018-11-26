الـ “dna” يثبت نسبة طفل لشاب اغتصب طفلة قاصر ببحري….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اثبت تقرير معملي صادر من الأدلة الجنائية نسب طفل لمتهم يبلغ من العمر 18 عاماً يواجه تهمة إغتصاب طفلة قاصر ببحري أدى الفعل لحملها سفاحاً الأمر الذي دعاه لإنكار الطفل ليتم أخذ عينة من الطفل والمتهم التي جاءت نتيجتها من خلال الحمض النووي أن الوليد ابنه عليه من خلال إفادات الطفلة والتقارير الطبية أصدرت محكمة الأسرة والطفل ببحري التي يترأسها القاضي عارف محي الدين عقوبة السجن المؤبد لثبوت البينة والإدانة بالمادة 45 ب من قانون الطفل لسنة 2010 فيما قررت المحكمة، بحسب صحيفة الدار أن يدفع المدان مبلغ 8 ألف جنيه منها 5 للمجني عليها كتعويض و 3 ألف جنيه لصالح حكومة السودان وبحسب التفاصيل التي كشفها والد الطفلة بإغتصاب ابنته وحملت منه ليتم إخضاعه للتحريات .

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